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Yaşam İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı
Yaşam

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Pendik'te yollarda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 23:59:00 - 2022-03-13 00:14:59

İstanbul Pendik’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam evlerine gitmeye çalışan sürücüler kaygan zeminde patinaj yaparak güçlükle ilerledi. Yolda kalan ticari bir minibüs, vatandaşlar tarafından itilerek çıkarılmaya çalışıldı.

Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı

Megakent İstanbul’da, etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Pendik Güzelyalı E-5’te evlerine gitmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerlediği görüldü. Yoğun kar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Minibüsü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

Öte yandan, yolda kalan ticari bir minibüsü vatandaşların iterek çıkarmaya çalıştığı görüldü.

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