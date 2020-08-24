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Aktüel Pendik'te silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Pendik'te silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:01:25 -
Pendik'te silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Esenler Mahallesi Miraç Sokak'ta oturan Kamuran Y. ile damadı Serkan E. arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Serkan E. silahla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Serkan E. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamuran Y. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


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