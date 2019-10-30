Pendik'te feci kaza! Yaralılar var
Pendik'te servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Pendik Sahil Bulvarında Kadıköy yönüne ilerlerken kavşakta kırmızı ışıkta duran O.U. yönetimindeki otomobile arkasından gelen K.K. idaresindeki servis minibüsü çarptı.
O.U.'nun otomobili çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşı tarafına geçerken, servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü O.U.'nun tedavisi ayakta yapıldı, minibüste yaralananlar da civardaki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi, kaza nedeniyle trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı olay yerindeki hasarlı araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.