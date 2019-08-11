0553 313 94 23

Pendik’te korkutan orman yangını söndürüldü

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:40
Pendik’te korkutan orman yangını söndürüldü

Pendik Göçbeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Pendik’te Göçbeyli köyünde saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine ihbar üzerine ok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük arazinin tahrip olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiyenin uğraşların sonucunda söndürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu’nun oğlundan Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek
    1. Netanyahu’nun oğlundan Wilders'in..
    2. Boksta 9 madalya
    3. Adana'da feci olay! Annenin feryatları..
    4. En acı bayramı yaşadılar
    5. Biri sürüklendi, diğeri ucuz atlattı
    6. Husilerden "koalisyonun hava..
    7. İstanbul'da minibüs takla attı!..
    8. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları..
    9. Acemi kasaplar kurban yerine..
    10. Kurban kesen vatandaşı arı soktu
    11. (Özel) Şirinevlerde bir genç..
    12. Aydın’da sokaklar boş kaldı
    13. Randıman ekibinden bir kişi boğularak..
    14. Marmaris'te korkutan deprem!
    15. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    16. GMİS’te bayramlaşma
    17. Kurban Bayramı öncesi iki günde 24..
    18. Zonguldak’ta protokol bayramlaştı
    19. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    20. Ürdün İsrail'in "Mescid-i Aksa..
    21. Tunceli’de bayramlaşma programı
    22. Irak'ta 1 ABD askeri öldü! Dikkat..
    23. Arap basını: Türkler ABD'ye şartlarını..
    24. Skrtel'ın paylaşımda dikkat çeken Ali..
    25. Hamas lideri Heniyye’den İsrail’e uyarı
    26. İstanbul'da 791 acemi kasap kendini..
    27. Bahriyeliler Kurban Bayramı’nı gemide..
    28. "Filistin halkı ne pahasına olursa..
    29. Arife günü kayboldu, bayramda bulundu
    30. Pendik’te korkutan orman yangını..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?