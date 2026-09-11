Pendik'te Işıl Öykü Dinç'in öldüğü kazada sanık 4'üncü kez hakim karşısına çıktı

Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Ömer Faruk Ballı, 11 Eylül'de 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede tanıklar dinlendi; mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaza, 18 Mayıs 2025'te Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. Ömer Faruk Ballı'nın (26) kullandığı 34 KAB 356 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, babası Yunus Dinç, Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Dinç'in arkadaşları ve yakınları destek için duruşma salonunun dışında bekledi.

Tanık Mustafa K.: "Araç hızlıydı kırmızıda duramadı"

Mahkemede dinlenen tanık Mustafa K., "Olay tam önümde oldu. Arabanın içinde Tuzla istikametine geçecektim. Bana yeşil yandı, geçeceğim sırada olay oldu. Çarptıktan sonra 50-60 metre ileride durdu. Araç hızlıydı kırmızıda duramadı. Yayanın çıktığı istikamette araçlara kırmızı yanıyordu. Aracı kadın kullanıyordu. Olay sonrasında şoförleri değiştirdiler" dedi.

Sanık Ömer Faruk Ballı ise ilk ifadesinin geçerli olduğunu söyledi: "İlk ifademde dediğim gibi aynı geçerli. Kırmızı ışıkta geçtiğimi durmadığımı söylüyor. Hadi önümdeki geçti, ben geçtim ve arkamdaki neden kırmızıda geçiyor. Ayrıca, trafik işaretinin yan tarafında bekleyenler neden bekliyorlar. Durdum, yavaşladım sağ çektim. Çıktım eşimin tarafımdaki kapı içe göçtüğü için açılmıyordu. Ona iyi misin diye sorup olay yerine gittim."

Tanık Yunus G.: "Benim suçum yok diyordu"

Olay günü çevrede piknik yapan tanık Yunus G., "Oraya piknik yapmaya gitmiştik çimlerde oturuyorduk. Kaza oldu baya bir gürültü çıktı. 5 dakika orada oturduktan sonra kazaya bakmak için gittim. Küçük kız yerdeydi. Baya sürüklenmişti. Arabaya baktım arabada bir bayanla erkek vardı. Sağ çamurluk, kaput ve sağ cam kısımları zarar görmüştü. Çok tedirgindi yani ben yapmadım benim suçum yok diyordu. Kız bir anda önüme atladı dedi" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Ömer Faruk Ballı hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.