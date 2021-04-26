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Gündem Pendik’te hastanede yangın çıktı! Sağlık çalışanları müdahale etti
Gündem

Pendik’te hastanede yangın çıktı! Sağlık çalışanları müdahale etti

İstanbul Pendikte bulunan özel bir hastanenin güç ünitelerinde çıkan yangın sebebiyle hastane binasına yayılan dumanlar paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi sağlık çalışanları yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 04:10:00 -
Pendik’te hastanede yangın çıktı! Sağlık çalışanları müdahale etti

Olay saat 00.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Zıpkın Sokak üzerinde bulunan Özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin güç ünitelerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan cihazdan çıkan dumanlar hastane binasının içerisine yayıldı. Dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, dumanı gören hastane çalışanları, itfaiye ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar sağlık çalışanları yangın tüpleri ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan cihazlara kontrollü şekilde müdahale gerçekleştirdi. Çıkan Yangında zarar gören kimse olmadı.

Yangını seyrediyorum

Yangını seyretmek için evinden çıkan bir kişi ise, "itfaiyeyi gördüm geldim. Şimdide seyretmeye bakıyorum ne var ne yok diye. Hastane burası yangın çıkmış bekliyorum" diye konuştu.

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