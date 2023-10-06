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Yerel Pendik’te hareket halindeki tırın dorsesinde bulunan 6 otomobil yandı
Yerel

Pendik’te hareket halindeki tırın dorsesinde bulunan 6 otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 06:45:00 -
Pendik’te hareket halindeki tırın dorsesinde bulunan 6 otomobil yandı

Pendik’te hareket halindeki tırın dorsesinde bulunan 6 lüks otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tepeören Mahallesi Göçbeyli Caddesi'nde, seyir halindeki 34 BCJ 936 plakalı tırın dorsesinde yer alan bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, dorsedeki diğer araçlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda dorsedeki 6 lüks otomobil tamamen yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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