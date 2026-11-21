Pendik Doğu Mahallesi Piramit Sokak'ta bulunan Çadırcı İş Merkezi'nde dün meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Meral Ağalar'ın cenazesi toprağa verildi.

Konuşmak için geldiği dükkânda dehşet saçtı

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen 52 yaşındaki K.A., eşi hakkında konuşmak üzere baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından K.A. silahla ateş açtı. Ağalar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polise de ateş açtı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin silahını bırakması yönündeki uyarılarına rağmen güvenlik güçlerine ateş açan saldırgan, yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan K.A. da hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Meral Ağalar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Pendik Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki Sancak Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Ağalar'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Meral Ağalar, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.