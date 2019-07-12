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Pendik’te çöp evden 4 kamyon atık çıktı

Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Ahmet Yesevi Mahallesi’nde tespit edilen çöp evden 4 kamyon evsel atık çıktı.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:38
Pendik’te çöp evden 4 kamyon atık çıktı

Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Ahmet Yesevi Mahallesi’nde tespit edilen çöp evden 4 kamyon evsel atık çıktı. Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde temizlenen ev ilaçlanarak dezenfekte edildi. Son 2 yılda bu şekilde 10 çöp ev tahliye edildi.


Çevre sakinlerinden gelen şikayet üzerine Tacik Sokak’ta bulunan bir evi kontrol eden zabıta ekipleri, çöplerden toplanan gıda ürünlerine ait ambalajlar ve çürümüş evsel atıklarla dolu olduğunu gördü. Zabıta Müdürlüğü Koordinasyonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin katılımıyla saatler süren uğraştan sonra evin içi temizlendi.


Tıp dilinde Dispozofobi olarak adlandırılan biriktirme hastası yaşlı bir kadın ve oğlunun yaşadığı belirlenen evden yaklaşık dört kamyon dolusu çöp çıktı. Atıklar belediyeye ait çöp kamyonuna yüklenerek olay yerinden götürüldü. Ekipler ayrıca ev ve çevresinde ilaçlama yaparak dezenfekte etti. Çalışmalar esnasında oluşabilecek güvenlik sorununa karşı ilçe emniyetten talep edilen kolluk gücü ve oluşabilecek olası sağlık problemlerine karşı bir de ambulans, evin yakınında hazır bekletildi.



Son 2 yılda 10 çöp ev tahliye edildi


Pendik genelinde 2018 yılında Zabıta Müdürlüğünce tespit edilen 7 eve, 2019 yılında ise 3 eve müdahale edilerek çöplerin tahliyesi sağlandı. Toplum sağlığını üst seviyede etkileyen bu gibi durumlar için Zabıta Müdürlüğünün çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:38
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