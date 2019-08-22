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Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik’te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Pendik’te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik’te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.


Pendik’te yolda seyir halinde olan 4 aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
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