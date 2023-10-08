Pendik’te 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Pendik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Aydoğan idaresindeki 16 ABV 090 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Yenişehir mevkiinde Shpresa Gerxhaliu yönetimindeki 34 MD 9705 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardaki sürücüler hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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