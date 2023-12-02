Pendikspor Galatasaray karşılaşmasında canlı gol anlatımı yapıyoruz
Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor ile karşılaşıyor. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'de ilk kez denk gelen Pendikspor - Galatasaray karşılaşmasında sizlere canlı gol anlatımı yapacağız...
Ayrıntılar geliyor...
MAÇLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER:
İLK 11'LER BELLİ OLDU
PENDİK SPOR: Erdem, Sequeira, Welinton, Berkay, Serkan, Vukovic, Lusamba, Oscar, Gökcan, Halil, Erencan.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Sergio Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem, Icardi.
Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ İLK RANDEVUSU
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.