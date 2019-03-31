Pendik yerel seçim sonuçları 2019 | İstanbul Pendik belediye seçim sonuçları oy oranları

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PENDİK SEÇİM SONUÇLARI 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullandı? YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunmakta. 2019 Pendik belediye seçim sonuçları. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. İstanbul ilçelerinden Pendik 24 Haziran 2018 seçimlerinde 491,711 seçmen oy kullanırken, Pendik’de seçimlere katılım Oranı ise % 88.53 olmuştu.

Pendik belediye başkan adayları 2019

AK Parti Pendik belediye başkan adayı Ahmet Cin (Cumhur İttifakı)

CHP Pendik belediye başkan adayı Mehmet Sait Usta (Millet İttifakı)

SP Pendik belediye başkan adayı Mahmut Kılıç

Vatan Partisi Pendik belediye başkan adayı Mehmet Akkaya

Pendik belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Pendik’de seçmenler Pendik yerel seçim sonuçlarına göre Pendik belediyesini kim kazandı? Pendik belediyesi hangi partiden? Pendik 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Pendik ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Pendik yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Pendik seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Pendik seçim sonuçları, Pendik yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

AK Parti Pendik belediye meclis üyesi adayları

MURAT TÜRKYILMAZ

CEYHUN ÖZKAN

ÖZER SARIKAYA

FURKAN TOPALOĞLU

ÖZNUR CANAYAKIN

MUHARREM KIR

MURAT AÇIK

NURİ TÜZEK

YALÇIN AKA

ŞADUMAN ŞEKER

HAKAN ÖĞÜTCÜ

EKREM YILDIRIM

TEVFİK KILIÇ

ZAHİDE FINDIK

ÇAĞDAŞ BUDAK

HÜSEYİN ÖZMEN

HÜSEYİN TOPÇU

FERİHA GÜLÜZAR KURT

MESUT KESİK

MUHARREM GÜL

SEMANUR ALİOĞLU KAŞIKCI

İDRİS BİLİCİ

İSMAİL KANSU

DURSUN GÜRER

AYHAN ERTEKİN

MUHAMMET HANEFİ POLAT

OSMAN UÇAK

ÇETİN DİBEK

RIDVAN MADEN

GÖKHAN KARAKAYA

MUHAMMET KALDIRIM

HALİL YAVUZ

ADEM ŞEN

VEYSEL GEZER

FEVZİ ZEYBEK

MEHMET MUTLU

İSMAİL ÖZDEMİR

FATİH GÜMÜŞ

BETÜL YAVUZ

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)