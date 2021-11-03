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Gündem Pendik patlama son dakika | Pendik'te patlama nerede oldu ölen yaralanan var mı?
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Pendik patlama son dakika | Pendik'te patlama nerede oldu ölen yaralanan var mı?

Pendik son dakika | İstanbul Pendik'te bir müstakil evde patlama yaşandı. Pek çok kişi Pendik'te yaşanan patlamanın sebebini araştırmaya başladı. Peki, Pendik'te patlama neden oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:35:00 -
Pendik patlama son dakika | Pendik'te patlama nerede oldu ölen yaralanan var mı?

İstanbul Pendik’te bir evde patlama meydana geldi. Vatandaşlar patlamanın nerede neden yaşandığını araştırmaya başladı.

Pendik patlama son dakika | Pendik'te patlama nerede oldu ölen yaralanan var mı?

İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şahbudak Sokak'taki Fevzi Tepe'nin ikamet ettiği tek katlı ev, tüp patlaması nedeniyle çöktü.

Evde yaşayan yaşlı adam yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Tepe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

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