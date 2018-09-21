Pendik Maltepe metro hattı ne zaman açılacak?

Her yere metro sloganı ile İstanbul’un ilçelerini metro hattı ağlarına kavuşturmak isteyen İBB, yeni yapılacak olan metro hatlarıyla İstanbullulara hizmet vermeyi hedefliyor. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan makinist koltuğuna geçerek Pendik-Malteme metro hattının ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Bakan Turhan, Pendik-Maltepe metro hattının, Yıl sonuna kadar İstanbulluların hizmetine sunulacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı’nda incelemelerde bulundu. Turhan, test sürüşü için makinist koltuğuna oturdu ve hattın Operasyon Kontrol Merkezi’nde yaptığı incelemeler sonrasında basın açıklaması yaptı. “Yeni hat, istasyon ve sanat yapılarının işleri tamamlanmak üzeredir” diyen Turhan, “Gebze- Pendik arası kesimde T1 ve T2 Banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizin gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze- Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demiryolu teşkil edilecektir. 2 hat üzerindeki, Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3’üncü hat üzerindeyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar- Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeşme- Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme- Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı- Bakırköy arası 37 dakika, Gebze- Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir” şeklinde konuştu.