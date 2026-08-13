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Ekonomi Penceresiz, rutubetli evlere fahiş kira!
Ekonomi

Penceresiz, rutubetli evlere fahiş kira!

Yeniakit Publisher
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Penceresiz, rutubetli evlere fahiş kira!

Bir zamanlar “taşı toprağı altın” denilen İstanbul’da yükselen yaşam maliyetleri, insani koşullarda yaşamayı giderek zorlaştırıyor. Özellikle fahiş kira fiyatları vatandaşın belini bükerken, depo olarak dahi kullanılması güç daireler yüksek bedellerle kiraya veriliyor.

Bir zamanlar “taşı toprağı altın” denilen İstanbul’da yükselen yaşam maliyetleri, insani koşullarda yaşamayı giderek zorlaştırıyor. Özellikle fahiş kira fiyatları vatandaşın belini bükerken, depo olarak dahi kullanılması güç daireler yüksek bedellerle kiraya veriliyor.

Her yıl en çok göç alan iller arasında yer alan İstanbul’da oturacak ev bulmak günden güne zorlaşıyor. Başını sokacak bir yer bulma telaşında olanlar ise bakımsız, eski ve küçük konutlarda yaşamak zorunda kalıyor.

 

ASGARİ ÜCRETİ BULUYOR

Ancak bulunan kötü koşullardaki daireler bile neredeyse bir asgari ücret fiyatına kiralanıyor. Eğitim ve iş hayatında farklı seçenekleri bulunduran İstanbul’da “Sağlıklı” bir konutta yaşamak için en az iki asgari ücret kadar gelirinin olması gerekiyor.

 

PENCERE YOK, BANYO VE MUTFAK DÖKÜLÜYOR

Hem emlakçılarda hem de ilan sitelerinde yer alan kiralık dairelerin bazılarında pencere bile bulunmazken, pek çoğunda banyo ve mutfak gibi temel yaşam alanlarının yetersizliği dikkat çekiyor.

Depreme dayanıklı olup olmadığı bilinmeyen eski binalardaki küçük daireler, yüksek bedeller karşılığında kiralanıyor.

 

GİRİŞ KAT VE BAKIMSIZ DAİRELER 30 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Uygun fiyatla yaşanabilecek ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği İstanbul’da kimi kiracılar yaşı 30'a yaklaşan eski binalardaki dairelere 20 bin liranın üzerinde kira istendiğini anlatıyor. Bazı binalarda ise giriş katı ve bakımsız daireler için 30 bin liranın üzerinde ücret talep ediliyor.

 

DEPOYU ANDIRAN DAİRELER VAR İLAN SİTELERİNDEN KİRALANIYOR

Megakentin merkezi sayılabilecek Fatih'te yaklaşık 30 yıllık, doğal ışık almayan ve rutubet izleri bulunan bir daire 15 bin liradan kiraya çıkarılırken, Bahçelievler'de depoyu andıran görüntüsüyle dikkat çeken 1+1 daire de ilan sitelerinde yer aldı.

Beşiktaş gibi merkez ilçelerde kira bedelleri daha da yükseliyor. Bölgede 1+1 dairelerin kiraları 25 bin liradan başlarken, yeni yapılarda aynı büyüklükteki dairelerin kira bedeli 50 ila 60 bin liraya kadar çıkabiliyor.

 

ORTALAMA KİRA 44 BİN LİRA SEVİYESİNDE

Emlakçılar, ilanlardaki kira fiyatlarının evin bulunduğu bölge, binanın yaşı ve ilan sahibinin fiyat politikası gibi etkenlere göre değişkenlik gösterdiğini belirtiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ise İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira değeri yaklaşık 44 bin lira seviyesinde bulunuyor.

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Yorumlar

Vedat 66

Allah Bu Doyumsuz Ve Merhametsiz Simsarları İslah Etsin. Olmazlar Çünkü Bunlar İnsaniyetini Kaybetmiş Dünya Malına Tapmiş Mahluklar Alemine Eşlik Ediyorlar. Besselam.
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