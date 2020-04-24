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Yerel

Pencerede İstiklal Marşı okurken vuruldu

Kocaeli'de dün akşam saat 21.00'de İstiklal Marşı okuyan 55 yaşındaki Havva Gülmez, maganda kurşunlarının hedefi oldu.

2020-04-24 14:38:00 -
Pencerede İstiklal Marşı okurken vuruldu

Kocaeli’de yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan'da evinin penceresinden İstiklal Marşı okuduğu sırada maganda kurşunuyla yaralandı. Omzundan yaralanan Gülmez, hastanede tedaviye alındı.

Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, dün saat 21.00'de, 3. kattaki evinin penceresine çıktı. Gülmez İstiklal Marşı'nı söylediği sırada nereden geldiği belli olmayan mermiye vuruldu.

Omzundan yaralanan Gülmez, acıyla yer yığılarak eşi Ethem Gülmez'e vurulduğunu söyledi.

Çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Gülmez, tedavi altına alındı.

Polis, Havva Gülmez'i yaralayan kurşunu sıkan kimliği belirsiz kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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