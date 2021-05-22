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Aktüel Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:37:00 -
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

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