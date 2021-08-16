Pençe Yıldırım Harekatı'nda Türk hakem İsmail Can Softa şehit düştü
Pençe Yıldırım Harekatı sırasında şehit düşen askerlerimizden birinin İstanbul hakemi İsmail Can Softa olduğu ortaya çıktı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği şehit düşen askerimizle ilgili bir açıklama yaptı.
Yeniakit.com.tr
Pençe-Yıldırım Harekatı Bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 3 askerimizin şehit düştüğü ve 2 askerin hastanede tedavi altına alındıkları belirtilmişti.
Harekat sırasında şehit düşen askerlerden birinin İstanbul hakemi Piyade Teğmen İsmail Can Softa olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’da sayısız maça çıkan hakem İsmail Can Softa, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyordu.
Şehit askerimizin cenazesi 17 Ağustos 2021 Salı günü İstanbul Levent Camiinde öğle namazından sonra Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verilecek.
Konuyla ilgili Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi’nden bir açıklama geldi.
Açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekatında EYP’nin patlaması sonucunda, Eski İl Hakemlerimizden Piyade Teğmen İsmail Can Softa’nın şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Şehidimizin Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah” denildi.