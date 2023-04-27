Pençe Timi ve Nadia, köşeye sıkışıyor... Resmen her yerden saldırı fışkıracak...

Al Sancak muhteşem yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT 1’de.

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak 12. Bölümüyle 27 Nisan Perşembe günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Al Sancak yeni bölümünde neler olacak:

Al Sancak’ta; köşeye sıkışan Pençe Timi, içinde bulundukları binanın vurulmasını talep ederken, Boran ise tutulduğu yerden kaçmayı başarır. Eylül Yüzbaşı atış yapmayı kabul edecek mi?

“Kartal Dokuz. Bulunduğumuz binayı vurun!”

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Teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır?

Boran saldırıdan kurtuluyor mu?

Saldırı sonucunda krizi fırsata çeviren Boran, tutulduğu yerden kaçar. Ancak dışarıda onu teröristler beklemektedir. Boran, onu tanımayan örgüt ile karşı karşıya kalır. Şimdi ne yapacaktır?

“Biz esir olmayız!”

Eylül Yüzbaşı binaya bomba atmanın uygun olmadığını dile getirse de, Cengiz Yüzbaşı, atış yapması için onu ikna eder. Çünkü Pençe Timi dışarı çıkarsa esir düşecektir. Oysaki Pençe Timi esir olacağına Şehadet şerbetini içmeye yeminlidir.

Ali ve Nadia’dan duygusal vedalaşma

Ali Yüzbaşı, Nadia’nın hala bir fırsatı olduğunu, teröristlerin onu öldürmeyeceğini dile getirse de Nadia gitmeyi kabul etmez. Ali Yüzbaşı ile beraber ölmek istediğini söyleyen Nadia ve Ali arasında duygusal bir vedalaşma yaşanır. Diğer taraftan Pençe Timi birbirleri arasında helallik ister. Pençe Timi, saldırıdan kurtulabilecek mi?

AL SANCAK KÜNYE

YÖNETMEN: Günay Günaydın

SENARYO: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan, Yelda Arıtaş Erdem

OYUNCULAR: Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Nihat Altınkaya (Boran), Funda İlhan (Elizabeth), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Tutku Damla Aygan (Lilith)