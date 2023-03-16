Pençe Timi canını feda etmeye hazır... Öyle bir bölüm geliyor ki...

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla Al Sancak, 16 Mart Perşembe günü yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Al Sancak’ta; Pençe Timi binlerce masum için canını feda etmeye hazırken, Mithat Sargon yeni planlar ve yeni hedefler peşindedir. Öte yandan; Ali, Nadia sayesinde Atilla’nın katilinin Mithat olduğunu öğrenecektir.

Pençe Timi’nin zorlu görevi

Ahtapotun kanlı operasyonunu durdurmak için harekete geçen Pençe Timi, kendini oldukça zorlu bir görevin içinde bulmuştur. Ancak timin her bir üyesi, binlerce masumun canının kurtarabilmek için kendi canını feda etmeye dünden hazırdır.

Sedef ve Berna, Mithat’ın hedefinde

Varlığına tehdit olarak gördüğü herkesin canına kast etmekten geri durmayan Mithat Sargon, Berna’ya da Amy aracılığıyla suikast planlar. Ancak bu eylemin Berna’yı mı yoksa kendisini mi zora sokacağından henüz habersizdir. Sargon’un hedefindeki bir diğer isim ise Sedef’tir. Ancak Sedef tehdidinden kurtulmak için hızlı davranmak yerine çok daha başka bir planı vardır.

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Mithat ve Nadia yüzleşmesinin akıbeti nasıl sonuçlanacak?

Mithat’la yüzleşmeye giden Nadia, onun davetine tek başına gelmeyeceğini bildiğinden önlemini almıştır ancak Mithat, Nadia’yı çok iyi tanıyordur. Mithat ve Nadia yüzleşmesinden nasıl bir sonuç çıkacak?

Ali, Atilla’nın katilini öğreniyor!

Mithat Sargon, Ahtapotun nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmak için büyük oyunlar kurmaktan çekinmeyecektir. Ali Yüzbaşı ise Nadia sayesinde Mithat’ın Atilla’nın katili olduğunu öğrenecek ve ona karşı her zamankinden çok daha büyük bir öfkeyle yaklaşacaktır. Üstelik Nadia’yla birlikte Mithat’a karşı oldukça karmaşık bir oyun kuracaklardır. Ancak tilkilerin kuyrukları birbirine dolanacak ve işin sonucunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardır.

AL SANCAK KÜNYE

YÖNETMEN: Günay Günaydın

SENARYO: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan

OYUNCULAR: Uğur Güneş (Ali), Gülsim Ali İlhan (Nadia), R.Aybars Düzey (Selim), Emre Dinler (Cengiz), Cem Kurtoğlu (Sacit), Ahmet Yenilmez (Çelebi), Osman Soykut (Mithat), İdris Nebi Taşkan (Aras), Gözde Türker Güler (Aslı), Ahmet Olgun Sünear (Selçuk), Melih Özdoğan (Sabri), Tezhan Tezcan (İsmail), Ömer Faruk Aran (Bora), Murat İnce (Mustafa), Fatih Gühan (Süleyman), Çağlar Sayın (Hüseyin), Suna Ayar (Büşra), Eslem Akar (Sedef) Asuman Çakır (Muazzez), Mine Kılıç (Berna), Ayşen Sezerel (Emine), Hatice Sibel Aytan (Bahar), Abidin Yerebakan (Vedat), Mazhar Alican Uğur (Atilla) Zeynep Koltuk (Amy), Behiye Özlem Özurul (Süheyla), Tevfik Erman Kutlu (Novak)