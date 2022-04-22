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Gündem Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!
Gündem

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu sırasında teröristlerle girilen çatışma bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 18:34:00 - 2022-04-22 18:35:15
Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK şehit olmuştur" denildi.

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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