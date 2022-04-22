Pençe-Kilit operasyonundan acı haber!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu sırasında teröristlerle girilen çatışma bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK şehit olmuştur" denildi.
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.