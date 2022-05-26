Pençe-Kilit operasyonu şehidi kim? Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerin ismi nedir?

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Şehit Teğmen Güler için Antalya'da, şehit Uzman Çavuş Kapılay için Hatay'da, şehit Uzman Çavuş Cankaya için Kütahya'da, şehit Uzman Çavuş Doğan için Ankara'da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli için memleketlerinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerin ismi nedir?

Pençe-Kilit operasyonu bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca bir üsse açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.