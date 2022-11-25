Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.