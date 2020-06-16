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Gündem

Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından PKK'dan küstah tehdit

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra büro ve teşkilatlarına saldırmakla tehdit ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:14:00 -
Pençe-Kartal Operasyonu'nun ardından PKK'dan küstah tehdit

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK'nın büro ve teşkilatlarına saldırı tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ait hedeflere yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu'ndan sonra büro ve teşkilatlarına saldırmakla tehdit ettiğini belirtti.

Türkmenlerin siyasi kurum ve kuruluşlarına yönelik bu tür tehditlerin endişe verici olduğunu ifade eden Salihi, bunların tüm Türkmenlere yöneltildiği anlamına geldiğini kaydetti.

Bürolarda koruma sayısı artırıldı

Salihi, "çocuk katili ve uyuşturucu kaçakçıları terör gruplarına Irak'ta faaliyet gösterme izin verilmemesi" gerektiğini vurgulayarak, ITC'nin tüm temsilciliklerinde koruma sayısını arttırdıklarını bildirdi.

ITC ve diğer Türkmen siyasi partilerin Irak hükümeti nezdinde resmi ve izinli siyasi kuruluşlar olduğunu hatırlatan Salihi, büro ve teşkilatların Iraklı güvenlik güçleri tarafından korunmasını istedi.

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