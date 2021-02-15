Pençe kartal-2 bitti! 51’i ölü, 2’si sağ 53 terörist etkisiz

Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat saat 02.55'te PKK’nın kalbi denilen Gara’ya Pençe Kartal-2 Harekatı başlatıldı. Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargâhları ve mağaraların imha edilmesi operasyonun başlıca nedenleri arasındaydı. Ayrıca yıllar önce kaçırılan bazı TSK personellerinin de buradaki mağaralarda tutulduğu istihbaratı alındı. 41 uçak Irak'ın kuzeyi Gara'ya havalandı. İhbar kontrol uçağı, tanker uçağı ve SİHA'lar da operasyonun parçası oldu. Aynı zamanda karadan da Mehmetçik bölgeye girdi. İlk temasta 3 kahraman şehit oldu, 3’ü yaralandı. 4 günde tamamlanan operasyonda terör örgütüne ağır zayiat verildi. 48’i öldürüldü, 2’si sağ ele geçirildi. Barınak ve yaşam alanları yok edildi. Operasyonun kilit noktalarından biri de kaçırılan bazı kişilerin burada saklandığı mağara oldu. Buraya ulaşan Mehmetçik karadan oraya girmeye çalıştı ancak yüzey çok dikti. Helikopterle indirme yapıldı.

3 giriş, 9 oda ve 7 demir kapılı mağara

Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluşmasıydı. Zikzakların olduğu belirlenen mağarada bazı noktaların 1 metre 20 santimetre olduğu, insanların sürünerek ilerleyebildiği yapıdaydı.

Mehmetçik mağarada başlarından vurularak şehit edilen 13 vatandaşın naaşını buldu. Operasyon başlayınca sivillerin mağara sorumlusu terörist tarafından infaz edildiği ortaya çıktı.

Operasyonu sınır hattındaki harekat merkezinden yöneten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “son derece özel ve kritik bir harekat” olarak nitelendirdiği Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 48 teröristin öldürüldüğünü, 2 teröristin sağ ele geçirildiğini, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirterek, “Operasyon tamamlandı. Kara ve hava unsurlarımız üslerine, kışlalarına güvenle döndü” dedi. Akar, şunları söyledi: “Ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatta terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiş ve bölge kontrol altına alınmıştır. İstihbarat kurumlarımızın çalışmalarına göre etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler var. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, bu silahsız masumları katlederek şehit ettiler."

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında saklanan ve dün Gara’da paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK’lı teröristin ise SİHA’lar tarafından vurularak yok edildiğini duyurdu.