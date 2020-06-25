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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:38:16 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde 5 terör örgütü PKK mensubunun daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.


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