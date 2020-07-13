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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor

Milli Savunma Bakanlığı: - "Yapılan arama taramada, terör örgütü PKK'ya ait 2 Doçka uçaksavar silahı, 2 el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi"

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:36:06 -
Pençe-Kaplan Operasyonunda arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait silahlar ile el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda madde ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında EYP deposu olarak kullanılan sığınaklar tespit edildi.

Arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 Doçka uçaksavar silahı, 2 el bombası ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde ve malzeme ele geçirildi.

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