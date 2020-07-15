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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:49:52 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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