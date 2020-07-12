Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kapsamında 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.