  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kapsamında 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:19:00 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı