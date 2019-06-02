Pençe Harekatı’ndan inanılmaz görüntü! PKK'lı hainler havaya uçtu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 27 Mayıs’ta başlattığı Pençe Harekatı kapsamında Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist havaya uçuruldu.

Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. TSK tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekâtı, 7. gününde hız kesmeden devam ediyor. Hareket kapsamında gece-gündüz demeden nöbette olan Mehmetçik, 27 teröristi etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 terörist daha öldürüldü. 4 terörist imha edildi Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin belirlenen yerlerinin havaya uçurulduğu anlar görüntülendi.

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