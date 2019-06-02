Pençe Harekâtı PKK’nın bağlarını koparıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı başlattığı Pençe Harekâtı başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın son yıllarda aldığı en büyük darbe olarak değerlendirilen Pençe Harekâtının detayları da netleşmeye başladı. Harekât ile, örgütün diğer ülkeler ile arasındaki bağa da pençe atılarak tamamen kopartılması planlanıyor. Teröristlerin kışı geçirmek için saklandıkları mağaralara düzenlenen operasyonda örgütün yaşam malzemesi bulmakta dahi zorlandığı ortaya çıkarken, Türkiye’de savunma sanayindeki gelişmeler nedeniyle kendi çaplarında önlemler aldığı görüldü. Ülkeler arası geçişlerde de Türkiye’nin yıllardır terör konusunda yürüttüğü diplomasi trafiğinin başarılı olduğunu belirten yetkililer, ülkelerin terör örgütüne yönelik aldığı güvenlik önlemlerinin sonucunun bu harekât sırasında açıkça görüldüğünü vurguladılar.

PKK panik içerisinde

PKK’nın kuzey Irak’ta yaklaşık 3000 ila 5000 kadar teröristinin olduğu tahmin edilirken, bu teröristlerden ancak yarısının aktif olarak tehlikeli, eğitimli olduğu değerlendiriliyor. Diğer yarısının örgütün geri hizmet denilen mühimmat ve eşya taşıma, siper kazma gibi işlerde kullanıldığı öngörülüyor. Terör örgütünün Türkiye sınırları içerisinde de yaklaşık 750 ila 1000’e yakın bir gücü bulunduğu değerlendirilirken, bu grupların da güvenlik güçlerinin son zamanlarda yaptığı başarılı operasyonlarla sürekli güç kaybettiği, bulundukları deliklerden başlarını dahi çıkartamadıkları gözleniyor.

22 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekât kapsamında, Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.