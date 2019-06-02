0553 313 94 23

Pençe Harekâtı PKK’nın bağlarını koparıyor

Mehmetçik’in Kuzey Irak’taki terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı Pençe Harekâtı ile örgütün Türkiye, İran ve Suriye’deki bağları koparılacak. Ayrıca, saklandıkları inlerinden başlarını çıkarmaya çalışan teröristler ise Pençe Harekâtı ile etkisiz hale getiriliyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:34
Pençe Harekâtı PKK’nın bağlarını koparıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı başlattığı Pençe Harekâtı başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK’nın son yıllarda aldığı en büyük darbe olarak değerlendirilen Pençe Harekâtının detayları da netleşmeye başladı. Harekât ile, örgütün diğer ülkeler ile arasındaki bağa da pençe atılarak tamamen kopartılması planlanıyor. Teröristlerin kışı geçirmek için saklandıkları mağaralara düzenlenen operasyonda örgütün yaşam malzemesi bulmakta dahi zorlandığı ortaya çıkarken, Türkiye’de savunma sanayindeki gelişmeler nedeniyle kendi çaplarında önlemler aldığı görüldü. Ülkeler arası geçişlerde de Türkiye’nin yıllardır terör konusunda yürüttüğü diplomasi trafiğinin başarılı olduğunu belirten yetkililer, ülkelerin terör örgütüne yönelik aldığı güvenlik önlemlerinin sonucunun bu harekât sırasında açıkça görüldüğünü vurguladılar.

PKK panik içerisinde

PKK’nın kuzey Irak’ta yaklaşık 3000 ila 5000 kadar teröristinin olduğu tahmin edilirken, bu teröristlerden ancak yarısının aktif olarak tehlikeli, eğitimli olduğu değerlendiriliyor. Diğer yarısının örgütün geri hizmet denilen mühimmat ve eşya taşıma, siper kazma gibi işlerde kullanıldığı öngörülüyor. Terör örgütünün Türkiye sınırları içerisinde de yaklaşık 750 ila 1000’e yakın bir gücü bulunduğu değerlendirilirken, bu grupların da güvenlik güçlerinin son zamanlarda yaptığı başarılı operasyonlarla sürekli güç kaybettiği, bulundukları deliklerden başlarını dahi çıkartamadıkları gözleniyor.

22 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Harekâtta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekât kapsamında, Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:34
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. terör örgütü PKK
  3. Pençe Harekâtı
  4. PKK
  5. kuzey Irak
  6. Hakurk bölgesi
  7. anti-tank roketi
  8. doçka mühimmatı
  9. roket sevk fişeği
  10. AK-47 mühimmatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunları hiç düşündün mü? İlginç
    1. Bunları hiç düşündün mü? İlginç
    2. Türkiye’nin çehresi değişecek! Yepyeni..
    3. Beşiktaş'tan transfer bombası Yasin..
    4. Sapkın projelerin kaynağına..
    5. Mansur Yavaş’ın atamasıyla, İYİ..
    6. Evkur Yeni Malatyaspor’da seçimli..
    7. Oku/Tefekkür et
    8. İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı:..
    9. Odunpazarı bayrama hazır
    10. Seçer: "Halkımızın bizden..
    11. Nakavtla kaybeden Joshua: Geri döneceğim
    12. Hadislerde dua
    13. Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi!..
    14. Kültür ve sanat dolu galeriler..
    15. Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi'..
    16. Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker..
    17. Irak'ta bir DEAŞ'lı Fransız'a daha..
    18. Bir ayet... Bir hadis...
    19. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    20. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    21. Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da..
    22. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    23. Müslümanın hali
    24. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    25. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    26. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    27. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    28. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    29. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    30. Avrupa Kürek Şampiyonası
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür