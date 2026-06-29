  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Destici’den Kur’an-ı Kerim ile alay eden soytarıya: Selman Ruşti mi olmak istiyorsun? O zaman belanı bulursun! Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim tilaveti! Azgın azınlık “laiklik atağı” geçirecek Ugandalı müptezel yine konuştu: Tanrı bana Türkleri kovmamı emretti! Aslanlar ve insanlar anlaşamazlar Netanyahu savaşı Suriye’ye taşıdı! Köy köy İşgal ediyorlar Aileyi ifsad akımlara geçit yok! Onursuzlardan sözde onur yürüyüşü Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye? Zaporijya NGS'ye 60'tan fazla saldırı düzenledi Ukrayna’dan tehlikeli oyun Kafalarda soru işaretleri oluştu! Van Barosu’ndan Rojin Kabaiş kararı Kurtulmuş'tan Yusuf Tavaslı mesajı
Spor Penaltı düellosunu İstanbul kazandı! UEFA Regions’ Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek
Spor

Penaltı düellosunu İstanbul kazandı! UEFA Regions’ Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Penaltı düellosunu İstanbul kazandı! UEFA Regions’ Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek

UEFA Regions’ Cup Türkiye Bölgeler Karması finalinde İstanbul Bölge Karması, Ankara Bölge Karması’nı penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup ederek şampiyon oldu.

İstanbul Bölge Karması, Ankara Bölge Karması’nı penaltılarda 7-6 mağlup ederek UEFA Regions’ Cup Türkiye şampiyonu oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 14 bölgenin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen organizasyonun final maçı, Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda oynandı. Normal ve uzatma süreleri 1-1 tamamlanan maçta seri penaltı atışlarıyla şampiyonluğu kazanan İstanbul Bölge Karması, ülkemizi UEFA Regions' Cup finallerinde temsil etme hakkı kazandı. İstanbul Bölge Karması'na kupasını TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri takdim etti. Kupa ve madalya töreninde TFF Amatör İşler Kurulu Koordinatör Yardımcısı Murat Kandazoğlu, TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu Üyesi Fatih Gülgönül, TFF Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, TFF Amatör Futbol Ankara Müdürü Mustafa Burak Gülpınar, TFF Amatör Futbol İstanbul Müdürü Yıldırım Ceyran ve TFF Erzurum Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu da yer aldı. TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri, İstanbul Bölge Karması'nı tebrik ederek, UEFA Regions' Cup finallerinde başarılar diledi.

Hollanda’da Ai Ogura’dan ilk MotoGP zaferi! Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı
Hollanda’da Ai Ogura’dan ilk MotoGP zaferi! Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı

Spor

Hollanda’da Ai Ogura’dan ilk MotoGP zaferi! Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı

Mourinho Galatasaray'ın yüzünü güldürdü
Mourinho Galatasaray'ın yüzünü güldürdü

Spor

Mourinho Galatasaray'ın yüzünü güldürdü

Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye sert tepki: "Muhatabımız yalnızca Aziz Yıldırım"
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye sert tepki: “Muhatabımız yalnızca Aziz Yıldırım”

Spor

Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye sert tepki: “Muhatabımız yalnızca Aziz Yıldırım”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23