Tunceli’deki huzuru yerinde gördüler! Terörden temizlenen bölgede 40 yıl sonra buluştular

Kentte sağlanan huzur ortamı ve emekli askerlerin ziyaretinin anlamına değinen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Biz çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten bölgemizin, ülkemizin doğasıyla, güzellikleriyle çok bereketli ve çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ancak yıllardır bu şehrin güzelliklerini vatandaşımız, milletimiz yaşayamıyordu. Bunun en büyük nedeni terör olayları. Allah'a çok şükür şu anda özellikle ‘Terörsüz Türkiye'yi' konuştuğumuz bu dönemlerde şehrimizin, memleketimizin her yerinde huzur hakim. Evet, bu şehir artık bir huzur şehri. Çünkü Türkiye'de asayiş rakamları en düşük 2 şehirden biriyiz. Ancak yıllardır terörün baskılarıyla maalesef bu şehir algı olarak en zor ve gelinmemesi gereken şehirler arasına girmişti. Bu huzuru burada kanlarını vermiş şehitlerimizin mübarek kanlarına borçluyuz, kahraman gazilerimizin mücadelelerine borçluyuz. Bugün, bütün bunları şehrimizin her tarafında dimdik ayakta duran, nöbetini tutan ve ihtiyaç halinde al bayrağımızın gölgesi altında yaşamak için, bir karış toprağımız için yeniden canını verecek binlerce kahramanımıza borçluyuz. Unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Sonuç olarak şu anda şehrimizin her yerinde huzur hakim. Kahramanlarımızın bir bölümü şu anda yanımızda. Ağabeylerimiz emekli olmuşlar. 40 yıl önce buralarda, kimisi Geyiksu bölgesinde, kimisi Ovacık bölgesinde, kimisi de şehrimizin dağını taşını her yerini korumak için mücadele etmiş ağabeylerimizi burada ağırladık. 2 gündür kendilerini şehrimizde ağırlıyoruz. Hem duygusal anlar yaşandı, hem de eski günlere gittik. Onlar da bu şehrin güzelliğini bugün yaşayınca zamanında yaptıkları mücadelenin boş bir mücadele olmadığını gördüler. Bugün bu ortamı görünce gösterdikleri mücadelenin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını görme fırsatı bulduk. Onlara çok teşekkür ediyorum bizleri unutmayıp buralara geldikleri için" dedi.