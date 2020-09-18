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Spor Pembe Top, oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'da olacak
Spor

Pembe Top, oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'da olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:50:21 -
Pembe Top, oyuncu Neslihan Atagül Doğulu'da olacak

İSTANBUL (AA) - Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi, oyuncu Neslihan Atagül Doğulu olacak.

Kadınları meme kanseri konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesi, bu yıl da 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olan ekim ayında yedinci kez gerçekleştirilecek.

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 1 Ekim'de Anadolu Efes'in Zenit St. Petersburg ile oynayacağı THY Avrupa Ligi maçında yeniden sahaya çıkacak. Pembe top, bu yıl Neslihan Atagül Doğulu'ya emanet edilecek.


- Neslihan Atagül Doğulu: "Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor"


Pembe Top Sahada projesine gönüllü destek veren Neslihan Atagül Doğulu, tüm kadınları meme kanserine karşı gerekli önlemleri almaya davet ederek şunları söyledi:

"Pembe Top Sahada projesine dahil olmak ve meme kanseri farkındalığı hareketine katılmak benim için çok değerli. Biliyoruz ki meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Bunu sağlayabilmek için ise yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek önem taşıyor. Ben de tüm kadınları sağlıkları için harekete geçmeye ve bu önemli mesajı yaymak için desteğe davet ediyorum."

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