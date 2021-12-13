Pelvik ağrı neden olur?

Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yıpranma ve yorgunluğa sebep olabilir. Kronik pelvik ağrı şikayetleri olan kadınların %25’i her ay en az 2-3 günü günlük sosyal yaşamını sürdürmekte güçlük çekmektedir.

Pelvik ağrılar 6 aydan uzun süren bel, kalça ve diğer alanlarda meydana gelen ağrılarla kendini belli etmektedir. Pelvik ağrı, organlarda bozukluğa yol açabileceği için kişiyi hem psikolojik hem de fiziksel açıdan olumsuz etkilemektedir.

Pelvik ağrı, sıklıkla kadınların belli döneminde, kimi zaman soğuğa maruziyette ya da farklı sorunlardan kaynaklanan durumlar ortaya çıktığında yaşanabilmektedir. Kimi zaman bulantı, terleme, kusma da bu duruma eşlik edebilmektedir. Pelvik ağrıların meydana gelmesinde bölgede bulunan organlarla ilgili sorunlar oldukça etkilidir.

Pelvik bölgede en sık görülen ağrı belirtileri

Bel ve kalça bölgesindeki ağrılar

Belli dönemlerde şiddetli sancılar

Kasık bölgesinde ağrı gibi belirtilere neden olabiliyor.

Bu sorun 10 kadından 1’inde görülüyor

Her 10 kadından 1'inin mücadele ettiği pelvik ağrılarının tedavi edilmediği taktirde infertiliteye (kısırlık) kadar varabilen sonuçları olabileceğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, ağrıların erken tanı konulmadığında kronikleşebildiğini ve merkezi sinir sistemini etkileyebileceğini söyledi.

Pelvik ağrıların altta yatan birçok nedeni olduğuna dikkat çeken Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Attar, sözlerine şöyle devam etti: Pelvik ağrının yüzde 70'inin nedeni özellikle kadınlarda halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozistir. Bir kadının 6 ay boyunca sürekli ağrı hissetmesi halinde biz adet ağrılarını da kronik pelvik ağrı olarak nitelendiriyoruz. Bunun yanı sıra, huzursuz bağırsak sendromu, ağrılı mesane sendromu da pelvik ağrıya neden olabilir. Tüm bunlar hastayı huzursuz eden hastalıklardır. Depresyon, anksiyete, huzursuzluk, stres de bunlara ilave oluyor. Adet ağrıları için halk arasında yanlış algılar olduğunu, 'ileride geçecek, doğumla geçecek' gibi söylemlerin yanlışıtır. Bu rahatsızlıklar oluşunca günlük işlerini yapamıyor ve işyerlerindeki işlerine gidemiyorlar. Sonuçta önemli bir işgücü kaybı ortaya çıkıyor. Bunun yanında doğru tanı konmadığı için zaman kaybediliyor. Tüm bunlar da ekonomik kayıplara neden oluyor. Çağdaş ülkelerde bu hastalıklar için büyük fonlar ayrılıyor' ifadelerini kullandı.

Pelvik

Pelvik bölge göbek altında karnın en alt bölümüdür. Bu bölgeden kaynaklanan ağrıya pelvik ağrı denir.