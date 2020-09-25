Pelosi'nin alçak sözlerine Türkiye'den cevap: En son ne zaman yaşandı?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump üzerinden Türkiye'ye saldırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösteren Nancy Pelosi, Donald Trump'ın uzun süredir görevde olan bu liderlere özendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda görevini barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğine yönelik soruları cevaplamaktan kaçınması hakkında gazetecilere açıklama yapan Pelosi, haddini aşarak Türkiye'de demokrasi olmadığını iddia etti.

Trump'ın başkanlık yemininin gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Nancy Pelosi, alçak ifadelerine söyle devam etmişti:

"Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz; Türkiye'de değilsiniz; Rusya'da değilsiniz: Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi"

Fahrettin Altun'dan tokat niteliğinde cevap

Donald Trump üzerinden Türkiye'ye nefret kusan Pelosi'nin bu küstah sözlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.

Altun, "Pelosi'ye soruyorum: Askeri darbeler hariç, Türkiye'de en son ne zaman barışçıl olmayan bir iktidar değişimi yaşandı? Ve Türk demokrasisine yapılan bu saldırıları kimin desteklediğini hatırlıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu da sert tepki göstermişti

Pelosi'nin haddini aşan sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sert tepki göstermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.