Pelosi’den Türkiye densizliği

ABD’nin yasama organı Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, seçim tartışmaları içerisine girdiği Başkan Donald Trump’a cevap verirken haddini aştı. 80 yaşındaki bunak Pelosi, Trump’ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınmasına “Türkiye’de değilsiniz” diyerek haddini aştı. Washington’ın en güçlü üçüncü ismi olan Pelosi, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lider Kim Jong-un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı” örnek göstererek, “Trump hükûmetteki rolünü uzun süre uzatanlara özeniyor. Ama size şunu hatırlatmak isterim: Sayın Başkan, Kuzey Kore’de değilsiniz; Türkiye’de değilsiniz; Rusya’da değilsiniz: Suudi Arabistan’da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi” dedi. Trump’a cevap verirken Erdoğan düşmanlığını dile getiren Pelosi, Türkiye’de 4 yılda bir yapılan seçimleri de unuttu. Demotratların adayı olan Joe Biden de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerde Erdoğan’ı devirmek için Türkiye’deki muhalefetle çalışmaları ve daha fazla destek vermeleri gerektiğini dile getirmişti.