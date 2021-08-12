Pelkas'tan sonra bir kötü haber daha

Fenerbahçe'nin yeni sezonda ilk 11'de düşündüğü Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas'ın omuz sakatlığı yaşadığı açıklandı. Pelkas'ın omzunun çıktığı, tedavinin başladığı belirtildi. Oyuncunun pazar günü Adana Demirspor karşısında oynayıp oynamayacağı açıklanmadı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bir kötü haber daha

Pelkas'ın sakatlığının ardından taraftarı korkutan bir haber daha verildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Dursun'la birlikte takımın gol sorununu çözmesi beklenen Enner Valencia'nın bugünkü antrenmana katılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kasığında ağrı hisseden Enner Valencia antrenmanda yer almadı." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçemiz, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kasığında ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.

Futbol A Takımımız, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını 13 Ağustos Cuma günü yapacağı çalışmayla sürdürecek."