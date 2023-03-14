Pelkas için kritik dönüş... Duyan herkes şaşkına dönecek... Onu görürseniz!

Dimitris Pelkas ikinci Türkiye macerasına yelken açıyor. Hull City ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunan yıldızın transferi bu kez gerçekleşiyor. Dimitris Pelkas yeni sezonda ezeli rakibin formasını terletmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dimitris Pelkas sezon sonuna boşa düşecek. Zira Yunan futbolcunun Fenerbahçe'yle olan kontratı da son buluyor.

Tam da bu noktada Süper Lig devi, Dimitris Pelkas için bir kez daha harekete geçti. Fenerbahçe ile sezon başında temas kuran ancak transferi gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu, 1 yıl rötarlı ve bu kez bedavaya İstanbul devine imza atmaya hazırlanıyor.

Dimitris Pelkas için devrede olan kulüp Beşiktaş. Valerien Ismael'in ısrarla istediği ancak sonuçlanmayan transfer 2023-24 sezonu öncesi gerçekleşebilir. Hull City'de ritmini bulamayan Pelkas, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'a katılıp yeniden vitrin yapmaya sıcak bakıyor. Akşam'a göre; Dimitris Pelkas transferine dair önümüzdeki günlerde resmi adımların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncunun bonservis maliyetinin olmaması transferin önünü açıyor. Şenol Güneş'in de onay verdiği Dimitris Pelkas'ın akıbeti merak konusu.

Bu sezon Hull City ile ligde 17 maça çıkan Dimitris Pelkas 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO