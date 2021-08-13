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Spor Pelkas 1 ay yok!
Spor

Pelkas 1 ay yok!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 15:15:00 -
Pelkas 1 ay yok!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas, omuz sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sarı-lacivertliler dün, Dimitrios Pelkas'ın sabah antrenmanı sırasında omzunun çıktığını, yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncunun tedavisine başlandığını açıklamıştı.

Yunan futbolcu, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Yunan futbolcunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Omzumdaki sakatlık nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağım. Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgün olsam da taraftarımıza daha güçlü döneceğime söz veriyorum"

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