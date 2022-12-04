Pele'den gelen haberler çok kötü!

Brezilyalı efsane futbolcu Pelé, bir yılı aşkın süredir aldığı kemoterapiye vücudunun yanıt vermemesi üzerine palyatif bakıma sevk edildi. Pele'nin yaşam kalitesinin düşmesinin önüne geçilmesi için önlemler alındı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; 82 yaşındaki Pele, bağırsak kanseri nedeniyle aldığı kemoterapide beklenen ilerlemeyi sağlayamadı. Gelen son dakika haberine göre Pele, bir yılı aşkın süredir aldığı kemoterapiye vücudunun yanıt vermemesi üzerine palyatif bakıma sevk edildi. Efsane futbolcunun şu anda destek tedavisi gördüğü belirtilirken, yaşam kalitesinin düşmesinin önüne geçilmesi için önlemler alındı.

Dünyaca ünlü futbolculardan destek mesajları geldi. Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla mücadele eden Mbappe, 'Kral için dua ediyorum' desteğini gösterdi.

Akşam'a göre; Gerçek adı Edson Arantes do Nascimento olan ve dünya çapında Pele olarak tanınan eski efsane futbolcu 23 Ekim 1940 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Santos FC'de 1956 senesinden 1974'e kadar forma giyen efsane golcü Pele, Brezilya ekbinde çıktığı 638 maçta toplam 619 gol atmayı başarmıştır. Santos'tan ayrıldıktan sonra 1975-1977 yılları arasında New York Cosmos takımına transfer olan efsane oyuncu burada çıktığı 56 maçta 31 gol bulmuştur.

Brezilya Milli Takım formasını ilk defa 1957 senesinde giyen Pele, 1971'de Milli Takım'ı bırakana kadar toplam 92 maça çıkmış ve 77 kez rakip ağları havalandırmıştır. Pele futbol oynadığı dönemlerde kariyeri boyunca toplam 1281 gol atarak geçilmesi zor bir rekor kırmayı başardı. 6 kez bir maçta 5 gol atmış, 30 kez de bir maçta 4'er gol atmış ayrıca tam 92 maçta da hat-trick yapmıştır. Brezilya ile Dünya Kupası kazanan oyuncular başında gelen Pele, milli takım ile 3 defa Dünya Kupası kaldırma başarısı elde etmiştir.