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Spor Pele kaç yaşında? Pele'nin gerçek adı nedir?
Spor

Pele kaç yaşında? Pele'nin gerçek adı nedir?

Pele kimdir? Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin hayatı merak ediliyor. Pek çok kişi Pele'nin sağlık durumunu, yaşını araştırmaya başladı. Peki, Pele kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 08:23:00 - 2021-05-29 08:39:26
Pele kaç yaşında? Pele'nin gerçek adı nedir?

TRT 1 Ekranlarında yayımlanan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin ardından pek çok kişi ünlü futbol adamının hayatını araştırmaya başladı. Peki. Pele kaç yaşında?

Pele kaç yaşında? Pele'nin gerçek adı nedir?

Pele lakabıyla tanınan Edson Arantes do Nascimento 23 Ekim 1940'ta Brezilya'da dünyaya geldi.

 Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen 'Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu. 11 yaşında keşfedilene kadar ayakkabı parlatıyordu. 4 yıl sonra onu keşfeden De Brito, bir gün Santos'un yöneticilerine "Bu çocuk dünyanın en iyi futbolcusu olacak." dedi. Sonraki sezonda Pele, ligin yıldız oyuncusu olunca bu sözün doğruluğunu ispatlamış oldu.

Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başlayıp ve yine ünlü bir kulüp olan Cosmos'ta bırakmıştır. Futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcudur. Cosmos forması ile bir sezon boyunca ligde 52, kupada 12 gol kaydederek "en fazla gol atan gol kralı" olarak futbolu bırakmıştır

Dünya'nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul görmektedir. 3 kere, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer almıştır. İlk dünya şampiyonluğunu 1958 yılında yaşadı. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza atmıştır. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha imza atmıştır. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pele tam 92 maçta da hat-trick yapmıştır.

Nijerya Pele'nin maçını izlemek için Biafra ile yaptığı savaşta 2 günlük ateşkes ilan edilmiştir.

Bir başka olayda Brezilya Ligi'nde oynanan bir maçta Pele'nin oyundan atılması sonrası taraftarlar isyan etmiş ve hakemi zor durumda bırakmıştır. Bunun üzerine Pele 15 dakika sonra oyuna tekrar dönmüştür. Bu olayda en dikkat çeken şey ise hakem hakkında hiçbir cezai işlem uygulanmaması hatta hakemin takdir edilmesidir.

2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan oyuncudur.

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