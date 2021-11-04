Pekmezli pelte tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pekmezli pelte tatlısı tarifi

Çok eskilerden gelen pekmezli pelte tatlısı tarifi.

Malzemeler

1 su bardağı pekmez

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı nişasta

Üzerine;

İsteğe bağlı ceviz

Yapılışı

Uygun bir tencereye pekmezi, suyu ve nişastayı alalım ve çırpıcı ile topak kalmayana kadar karıştıralım, ocağa koyalım. Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Borcamı hafif ıslatalım ve peltemizi döküp yayalım. Kaselere de bölebilirsiniz. Borcamda yapacaksanız, soğuduktan sonra dolapta en az 2 saat dinlendirin. Dinlendirdikten sonra dilimleyip, cevizle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun