Pekmezli pelte tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pekmezli pelte tatlısı tarifi
2 malzemeyle de tatlı mı olur demeyin. Oluyor, hemde çok lezzetli oluyor.
Çok eskilerden gelen pekmezli pelte tatlısı tarifi.
Malzemeler
- 1 su bardağı pekmez
- 2 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı nişasta
Üzerine;
- İsteğe bağlı ceviz
Yapılışı
Uygun bir tencereye pekmezi, suyu ve nişastayı alalım ve çırpıcı ile topak kalmayana kadar karıştıralım, ocağa koyalım. Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Borcamı hafif ıslatalım ve peltemizi döküp yayalım. Kaselere de bölebilirsiniz. Borcamda yapacaksanız, soğuduktan sonra dolapta en az 2 saat dinlendirin. Dinlendirdikten sonra dilimleyip, cevizle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun