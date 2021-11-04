  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pekmezli pelte tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pekmezli pelte tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Pekmezli pelte tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pekmezli pelte tatlısı tarifi

2 malzemeyle de tatlı mı olur demeyin. Oluyor, hemde çok lezzetli oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:54:00 -
Pekmezli pelte tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay pekmezli pelte tatlısı tarifi

Çok eskilerden gelen pekmezli pelte tatlısı tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı pekmez
  • 2 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı nişasta

Üzerine;

  • İsteğe bağlı ceviz

Yapılışı

Uygun bir tencereye pekmezi, suyu ve nişastayı alalım ve çırpıcı ile topak kalmayana kadar karıştıralım, ocağa koyalım. Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Borcamı hafif ıslatalım ve peltemizi döküp yayalım. Kaselere de bölebilirsiniz. Borcamda yapacaksanız, soğuduktan sonra dolapta en az 2 saat dinlendirin. Dinlendirdikten sonra dilimleyip, cevizle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu
Gündem

Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu

Eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya giren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sağlık durumuna ilişkin bir basın ..
Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı
Siyaset

Joe Biden hangi partiye para gönderdi? Sarıgül'e flaş çağrı

Milat Gazetesi Yazarı Serdar Arseven, Mustafa Sarıgül'ün ortaya attığı "Bir muhalefet partisi Biden'dan para aldı" iddiası için Sarıgül'e pa..
'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı
Gündem

'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı

Everest'te karlara 'imam hatipler kapatılsın' yazmak istediğini söyleyen Avukat Merve Bakdur, Everest'e tırmanırken fenalaştı. Ambulans heli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay