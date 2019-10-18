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Pekmezli bebek maması tarifi

Bebeğiniz için farklı mama tavsiyeleri arıyorsanız, bu habere göz atmalısınız. Dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz bu mama sayesinde kolaylıkla yepyeni mamalar hazırlayabilirsiniz. Pekmezli mama nasıl yapılır? Tatlı mamaları yaparken nelere dikkat edilmeli? Pekmezli bebek maması tarifi...

18 Ekim 2019 Cuma 13:47
Pekmezli bebek maması tarifi

Bebeğiniz için farklı mama tavsiyeleri arıyorsanız, bu habere göz atmalısınız. Dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz bu mama sayesinde kolaylıkla yepyeni mamalar hazırlayabilirsiniz. Pekmezli mama nasıl yapılır? Tatlı mamaları yaparken nelere dikkat edilmeli? Pekmezli bebek maması tarifi...

Mamaların içerisine şeker koymak yerine pekmez ya da doğal tatlandırıcılar kullanarak, tatlı mamalar elde etmeniz daha doğru bir tercih olacaktır. Ek gıdaya geçiş döneminde, anne sütüyle birlikte hazırlayabileceğiniz gibi, sadece su ve yoğurtla da yapabilirsiniz.

Şeker yerine kullanılabilecek sağlıklı tatlandırıcılar

Pekmez ve elmalı mama

Oldukça besleyici olan bu mamayı, her türlü meyve ile yapabilir, dilerseniz içerisine anne sütüde ilave edebilirsiniz. Daha besleyici olması açısından, hurmalı bebek maması yapmanızda mümkün.

Hurmalı bebek maması

  • 1 tatlı kaşığı pirinç unu
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı yoğurt
  • yarım şeftali

Meyveli mamalar hakkında bilinmesi gerekenler! | Meyveli bebek maması tarifi

Öncelikle pirinç unu ve suyu bir cezveye alın ve yoğunlaşana kadar, karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra rendelenmiş şeftaliyi içerisine ilave edin.

İlk sıcağı çıktıktan sonra içerisine yoğurdunu ilave edip, bebeğinize yedirebilirsiniz.

Evde bebek maması yapımı: Sebzeli brokoli maması

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 13:47
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