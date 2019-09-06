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Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne olur

Pekmez tek başına kan yapıcı ve çocukların bünyelerini sağlamlaştıran bir besindir.

06 Eylül 2019 Cuma 16:11
Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne olur

Pekmez tahinle çok yakışır. Peki ya tereyağı ile? Pek aklınıza yatmadıysa bir de yararını okuyup öyle karar verin.

PEKMEZE TEREYAĞI KATARSANIZ...

1 yemek kaşığı tereyağını 1 su bardağı pekmeze ekleyip içtiğinizde birçok fayda göreceksiniz. Keçiboynuzu ya da üzüm fark etmez bir su bardağı pekmeze yarım çay bardağı içe suyu da ilave ederek bir cezvede kısık ateşte kaynatınız. Ardından tereyağını içine ilave ediniz. Katı duruma gelen bu karışımı ılık durumda sabah akşam olmak üzere birer yemek kaşığı için. Karışım boğazın yumuşamasını mümkün kılmanın yanı sıra mikroplarında sayısını azaltarak iltihabı engeller. Aynı zamanda bu karışım yalnızca boğaza değil bütün vücuda yarar sağlar. Yemek borusu, mide ve bağırsaklarıdaki zararlı zehirleri idrar yolu ile atmanıza destek olur.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:11
  1. Pekmez
  2. Tahin

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