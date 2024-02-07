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Kadın - Aile

Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz...Hastalıkların kökünü kazıyor! Tam bir şifa deposu! Tescilli destek

Yeniakit Publisher
2024-02-07 22:19:00 - 2024-02-07 22:24:26
Pekmeze limon sıkıp aç karnına yerseniz...Hastalıkların kökünü kazıyor! Tam bir şifa deposu! Tescilli destek

Demir eksikliği çoğu kişinin karşılaştığı bir durum, çevrenize baktığınız zaman da bunu net bir şekilde görebilmeniz mümkün olabiliyor. Solgun yanaklar, renksiz donuk bir ten ile karşılaşıyoruz. Kışa girdiğimiz şu günlerde bağışıklık sisteminin düşmesi durumunda sıklıkla karşılaşırız. Özellikle kansızlığa iyi gelen pekmezin sağlığımıza olan faydalarını yeterince bilmiyoruz. Üstelik pekmeze limon sıktığımızda faydaları da katlanıyor diyebiliriz... Peki, pekmeze limon sıkıp aç karnına tükettiğimizde sağlığımıza ne gibi olum etkileri oluyor?

Bir türlü bitmek bilmeyen öksürük krizlerinin sona ermesini sağlıyor.

Boğazda oluşan ağrıların, kaşıntıların ve iltihaplanmaların geçmesine destek oluyor.

Grip-nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor, halihazırda var olan bu kış hastalıklarının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı oluyor.
Bol miktarda demir içeren bu karışım, bu sayede kansızlığa da iyi geliyor. Düzenli olarak kullanıldığında kansızlık düzeninin azaldığı, hatta bu sorunun zamanla yok olduğu da söyleniyor.

Vücuda enerji veriyor, özellikle kendini sürekli halsiz ve yorgun hissedenlerin çok daha zinde hissetmelerine yardımcı oluyor.

Tatlı yeme isteğini azaltıyor.
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Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden koruyor.

Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez-limon karışımı, daha uzun süre tokluk sağlıyor. Zayıflamak isteyenlere destek oluyor.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Eğer özel bir diyet uygulamanızı gerektiren bir rahatsızlığınız varsa, düzenli olarak kullandığınız yüksek etkili ilaçlar varsa bu karışımı uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı, onun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz.

Boğazınız ağrıyorsa ve bundan kurtulmak için pekmez-limon karışımını yapıyorsanız kullanacağınız içme suyunu oda sıcaklığında değil, biraz daha ılık halde kullanmanız iyi olacaktır.
Ancak dikkat, içine pekmez ilave edeceğinizden su çok sıcak olmamalı.

Bu karışımı uyguladıktan sonra 2 saat içinde çay-kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaya özen göstermelisiniz
Eğer tatlı yeme isteğinizi bastırmaya ihtiyaç duyarsanız pekmez ve limon suyunu içme suyuna karıştırmadan, doğrudan tüketebilirsiniz. (2 yemek kaşığı pekmezin içine yarım limonun suyunu karıştırıp tüketmeniz yeterli)

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