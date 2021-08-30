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Pekmez kaynatılan kazana düştü
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Yerel Pekmez kaynatılan kazana düştü
Yerel

Pekmez kaynatılan kazana düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 05:26:00 -
Pekmez kaynatılan kazana düştü

Pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi (7), evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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