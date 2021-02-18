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Gündem Pekin, İsrail örneğini verip açıkladı: Türkiye YPG'ye giden TIR'ları vurabilir!
Gündem

Pekin, İsrail örneğini verip açıkladı: Türkiye YPG'ye giden TIR'ları vurabilir!

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye gönderdiği TIR'ların Türkiye tarafından vurulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 10:50:00 -
Pekin, İsrail örneğini verip açıkladı: Türkiye YPG'ye giden TIR'ları vurabilir!

ABD'nin PKK/PYD'ye yaptığı yardımlara ilişkin emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Suriye sahasında bazı hedeflerin vurulduğunu anlatan Pekin "Türkiye de bunu yapabilir. Terörle mücadele ediyoruz" dedi.

"Terör TIR'larını vurabiliriz"

Pekin şunları söyledi:

"İsrail İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırıyor. Uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vuruyor. Türkiye de bunu yapabilir. Çünkü... Terörle mücadele ediyoruz ve PKK/YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünya biliyor. İsrail, tehdit nereden geliyorsa vuruyor... Terör TIR'larını vurabiliriz."

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Yorumlar

Klm

Evet doğru. müsade edilmemeli
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Tr.

Pekin paşam sonuna kadar haklısın.Zaten Tv'lerde aklı başında,feraset sahibi,konuya hakim nadir insanlardansınız.Kesinlikle G.Kurmay Başkanlığınız çalınmıs,hakkınız yenilmiştir.Amerikaya ders vermeyince bunlar anlamaz...
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