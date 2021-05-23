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Gündem Peker'in yeni yeri deşifre oldu
Gündem

Peker'in yeni yeri deşifre oldu

Sedat Peker'in, YouTube üzerinden yayınladığı videoları çektiği yer deşifre olunca yeni bir yere taşınmaya karar verdi. Ancak Peker'in seçtiği yeni yer de deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:13:00 -
Peker'in yeni yeri deşifre oldu

Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı videolarda çeşitli iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Peker, son olarak 7'nci videosunu paylaştı. Ancak Peker'in paylaştığı yeni videoda yaptığı değişiklik hemen fark edildi.

Roda Beach Resort

Daha önce videolarını Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde çektiği ortaya çıkan Peker, bu sefer mekan değişikliğine gitti.

Yeni mekanı da deşifre oldu

Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde konaklayan Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği yerin Habtoor Palace Dubai'de çekildiği ortaya çıktı.
Peker, daha önceki videolarını Roda Beach Resort otelin odasındaki bambu ağaçlı dekorun önünde çekiyordu.

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